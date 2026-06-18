Ночная атака БПЛА на регионы России. Главное

В ночь с 17 на 18 июня произошла масштабная атака БПЛА на российские регионы. Силы ПВО за ночь сбили над Россией более 500 беспилотников, из них 194 — на подлете к Москве. В результате атаки в Подмосковье пострадали, как минимум, 16 человек, включая троих детей. Подробности и последствия удара беспилотников — в подборке «Ъ».

Москва С начала суток на подлете к Москве сбили 194 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что несколько дронов попали в НПЗ в Капотне.

На юго-востоке Москвы частично ограничили проезд автотранспорта.

Обломки БПЛА повредили одно из зданий торгового комплекса «Садовод».

Из-за падения обломков БПЛА на кровлю ТЦ «Белая дача» начался пожар. Сам торговый центр временно закрыт.

Все аэропорты московского авиаузла прекратили свою работу из-за атак беспилотников. В Шереметьево пассажиров эвакуировали, в том числе тех, кто уже находился в самолетах. «Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов в Москве не приезжать в аэропорты.

Более 170 рейсов «Аэрофлота» и его дочерней авиакомпании «Россия» из Москвы и в направлении столицы отменены.

Об изменениях в расписании вылетов сообщила и S7.

К 11:00 работу возобновил аэропорт Шереметьево. Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными ведомствами.

Подмосковье Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Его жителей временно разместили в местном ДК.

В Люберцах повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект.

В деревне Степаново в Электростали обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, ранена женщина.

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для приема жалоб граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Губернатор Московской области сообщает о 16 пострадавших.

Регионы В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 555 беспилотников самолетного типа над 18 российскими регионами.

БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В Ростовской области за ночь сбили около 60 дронов в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах. При атаке БПЛА в городе Гуково погиб один человек, еще двое пострадали.

В Калужской области уничтожены 11 БПЛА над несколькими округами и на окраине Обнинска, никто не пострадал.

В Смоленской области сбили три дрона, обошлось без жертв и последствий на земле.

В Белгородской области FPV-дрон ударил по территории коммерческого объекта, пострадал мужчина.

Юлия Алексеева