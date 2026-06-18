В подмосковном Жуковском беспилотник попал в жилой дом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в городе Жуковский беспилотник попал в многоквартирный дом. Поврежден выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами. Пострадавших нет. Жителей дома эвакуируют.

В деревне Степаново в подмосковной Электростали обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, добавил губернатор. Ранена женщина. Она получила незначительное ранение плеча. Также на улице Радио в Электростали загорелся автомобиль.

Обломки БПЛА также упали в нескольких местах в подмосковных Люберцах. Повреждены объект в промышленной зоне, здание фитнес-центра. Из-за падения обломков БПЛА на кровлю ТЦ «Белая дача» начался пожар.

В Чехове, в деревне Масново-Жуково, БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Также в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков.

В деревне Фатеево в Павловском Посаде из-за попадания БПЛА загорелись два частных дома.

Ранее о налете БПЛА сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, несколько беспилотников атаковали московский НПЗ в Капотне. Обломки БПЛА также повредили одно из зданий торгового комплекса «Садовод». Всего, как заявлял Сергей Собянин, силы ПВО сбили 43 беспилотника.