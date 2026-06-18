В подмосковном Жуковском беспилотник попал в жилой дом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в городе Жуковский беспилотник попал в многоквартирный дом. Поврежден выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами. Пострадавших нет. Жителей дома эвакуируют.
В деревне Степаново в подмосковной Электростали обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, добавил губернатор. Ранена женщина. Она получила незначительное ранение плеча. Также на улице Радио в Электростали загорелся автомобиль.
Обломки БПЛА также упали в нескольких местах в подмосковных Люберцах. Повреждены объект в промышленной зоне, здание фитнес-центра. Из-за падения обломков БПЛА на кровлю ТЦ «Белая дача» начался пожар.
В Чехове, в деревне Масново-Жуково, БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Также в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков.
В деревне Фатеево в Павловском Посаде из-за попадания БПЛА загорелись два частных дома.
Ранее о налете БПЛА сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, несколько беспилотников атаковали московский НПЗ в Капотне. Обломки БПЛА также повредили одно из зданий торгового комплекса «Садовод». Всего, как заявлял Сергей Собянин, силы ПВО сбили 43 беспилотника.
Попадания беспилотников в жилые многоэтажные дома и частные дома, а также инциденты с повреждением инфраструктуры, схожие с произошедшими в Жуковском, Электростали, Люберцах и Чехове, ранее наблюдались в других российских регионах. Например, в августе 2025 года обломки БПЛА рухнули на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, что привело к эвакуации жителей. Также в Азове (Ростовская область) после атаки беспилотников в июле 2025 года эвакуировали многоэтажку, так как обломками были повреждены окна, двери и кровля.
Подобные атаки нередко вызывают разрушения различной степени (повреждение окон, кровли, фасадов, автомобилей) и приводят к объявлению режимов чрезвычайной ситуации, как это было в Ростове-на-Дону, где в феврале 2025 года после падения обломков БПЛА пострадали 14 многоквартирных домов и был введен режим ЧС до полной ликвидации последствий. В сентябре 2024 года в Раменском (Подмосковье) беспилотник атаковал две многоэтажки, что привело к гибели одного человека и повреждениям 54 квартир. В ряде случаев такие инциденты могут приводить к пострадавшим, как, например, в Сергиевом Посаде в июле 2025 года, где в результате атаки БПЛА пострадали два человека.