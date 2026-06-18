Собянин: несколько БПЛА достигли московского НПЗ в Капотне

Составлено ИИ-Ассистентъ

Московский НПЗ в Капотне неоднократно подвергался атакам беспилотников. Например, 1 сентября 2024 года в результате падения одного из них было повреждено техническое помещение завода, что привело к локальному возгоранию. 17 мая 2026 года в ходе массированной атаки на столичный регион МНПЗ также стал целью, в результате чего пострадали двенадцать человек, в основном строители возле проходной, однако технология производства не была нарушена, и были повреждены три дома. При атаке 16 июня 2026 года движение транспорта в районе Капотни было ограничено, но позднее полностью восстановлено, а пожар на объекте был потушен.

Атаки беспилотников на Москву и Московскую область стали регулярными. В различных случаях сбивались десятки БПЛА, что приводило к временной приостановке работы московских аэропортов (Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский) для обеспечения безопасности полетов. Такие инциденты могут приводить к повреждениям инфраструктуры, жилых домов и пострадавшим среди населения.