S7 и «Россия» изменили расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы

Авиакомпании «Россия» и S7 предупредили пассажиров об изменениях в расписании из-за ограничений в московских аэропортах. Об этом сообщили пресс-службы авиакомпаний.

Часть рейсов из Москвы переносится на другое время, а часть — отменяется. В S7 сообщили, что при отмене рейса деньги за билеты можно вернуть или обменять их на другие при наличии. Обе компании напомнили о возможности вернуть билеты удаленно. Производственные и клиентские службы авиакомпаний работают в усиленном режиме. Пассажиров отмененных рейсов авиакомпания просит не приезжать в аэропорт.

До этого об отмене и переносе некоторых рейсов сообщил «Аэрофлот». В Шереметьево «Аэрофлот» и «Россия» отменили больше 170 рейсов в Москву и из столицы. В статусе задержанных числятся более 50 рейсов из Москвы и более 60 — по направлению в город.

За ночь на подлете к Москве сбили более 190 беспилотников. Все московские аэропорты приостановили работу. Шереметьево уже возобновил работу. Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и выпускают самолеты по согласовани. Несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Обломки дрона повредили здание на территории ТЦ «Садовод». Из-за падения обломков БПЛА на кровлю ТЦ «Белая дача» в Котельниках начался пожар. По предварительным данным, в столице никто не пострадал.