На юго-востоке Москвы перекрыли МКАД и несколько улиц

На юго-востоке Москвы частично ограничили проезд автотранспорта, сообщил Департамент транспорта. Под полное перекрытие попала улица Капотня (на участке от Верхних полей до МКАД), улица Верхние поля — от пересечения с улицей Марьинский парк до выезда на МКАД. В МВД рекомендовали водителям заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными дорогами для объезда.

По данным Главного управления МВД России по Москве, движение от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД ограничено в обоих направлениях. Напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе движение также ограничено. Чагинская улица перекрыта полностью, указано в сообщении.

Утром 18 июня о налете БПЛА в соцсетях сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, несколько дронов атаковали московский НПЗ в Капотне. Обломки БПЛА также повредили одно из зданий торгового комплекса «Садовод». По последней информации, в общей сложности на подлете к Москве с начала суток сбили 180 беспилотников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Обломки БПЛА упали в нескольких местах в подмосковных Люберцах. Из-за падения обломков БПЛА на кровлю ТЦ «Белая дача» начался пожар. В Чехове, в деревне Масново-Жуково, БПЛА попал в дом на территории СНТ. В деревне Степаново в Электростали обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, ранена женщина.