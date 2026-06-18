На юго-востоке Москвы перекрыли МКАД и несколько улиц
На юго-востоке Москвы частично ограничили проезд автотранспорта, сообщил Департамент транспорта. Под полное перекрытие попала улица Капотня (на участке от Верхних полей до МКАД), улица Верхние поля — от пересечения с улицей Марьинский парк до выезда на МКАД. В МВД рекомендовали водителям заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными дорогами для объезда.
По данным Главного управления МВД России по Москве, движение от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД ограничено в обоих направлениях. Напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе движение также ограничено. Чагинская улица перекрыта полностью, указано в сообщении.
Утром 18 июня о налете БПЛА в соцсетях сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, несколько дронов атаковали московский НПЗ в Капотне. Обломки БПЛА также повредили одно из зданий торгового комплекса «Садовод». По последней информации, в общей сложности на подлете к Москве с начала суток сбили 180 беспилотников.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Обломки БПЛА упали в нескольких местах в подмосковных Люберцах. Из-за падения обломков БПЛА на кровлю ТЦ «Белая дача» начался пожар. В Чехове, в деревне Масново-Жуково, БПЛА попал в дом на территории СНТ. В деревне Степаново в Электростали обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, ранена женщина.
Ограничения движения и работы инфраструктуры из-за атак беспилотников стали регулярным явлением в регионах России. Аналогичные меры принимались ранее в Ярославле, где из-за атаки беспилотников также перекрывали движение транспорта на выезде в сторону Москвы. Закрытие участков дорог и введение режима беспилотной опасности призвано обеспечить безопасность граждан и оперативное реагирование на угрозы.
В Москве и Подмосковье аэропортам Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский неоднократно приходилось приостанавливать работу из-за БПЛА. Подобные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов. Атаки БПЛА также фиксировались в Таганроге, Курской и Калужской областях, Арзамасе, где приводили к повреждениям зданий, пожарам, а иногда и к жертвам.