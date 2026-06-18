Силы ПВО за ночь сбили над Россией 555 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 555 беспилотников самолетного типа над 18 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В Белгородской области в поселке Ракитном FPV-дрон ударил по территории коммерческого объекта, пострадал мужчина. В Ростовской области за ночь сбили около 60 дронов в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах. При атаке БПЛА в городе Гуково погиб один человек, еще двое пострадали. В Калужской области уничтожены 11 БПЛА над несколькими округами и на окраине Обнинска, никто не пострадал. В Смоленской области сбили три дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

В Москве несколько дронов попали в НПЗ в Капотне. На юго-востоке столицы перекрыли МКАД и несколько улиц. разрушения зафиксированы в населенных пунктах на юго-востоке Подмосковья, есть пострадавшие.