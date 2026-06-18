В Москве временно закрыли ТЦ «МЕГА Белая Дача» после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотных летательных аппаратов на торговые центры и другие объекты инфраструктуры не единичны. Например, в мае 2026 года ТРЦ «МЕГА Химки» также временно приостанавливал работу после ночной атаки БПЛА на столичный регион. А в августе 2025 года ТРК «Сити Центр» в Краснодаре закрывали для восстановительных работ после атаки БПЛА, повредившей фасад здания и 24 окна в близлежащих домах.

В целом, атаки БПЛА на различные регионы России приводили к повреждениям как гражданских, так и промышленных объектов. Среди пострадавших объектов — жилые дома (в Таганроге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Новороссийске), трансформаторные подстанции и нефтеперерабатывающие заводы (Афипский НПЗ, электроподстанция во Фролово, НПС «Кропоткинская»), а также бизнес-центры, как в Москве на проспекте Лихачёва. Отмечались случаи как с человеческими жертвами, так и без них, как это произошло при атаке БПЛА в Арзамасе, Таганроге или Новороссийске.