«Аэрофлот» отменил более 170 рейсов в/из Москвы из-за ограничений полетов

Более 170 рейсов «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) и его дочерней авиакомпании «Россия» из Москвы и в направлении столицы отменили 18 июня из-за ограничений полетов. Об этом следует из данных онлайн-табло «Аэрофлота».

Среди отмененных — более 80 рейсов из Москвы и более 90 — в направлении столицы. В статусе задержанных — более 50 и 60 соответственно. Всего «Аэрофлот» и «Россия» планировали выполнить 18 июня более 350 рейсов из Москвы и 370 — в столицу.

Московские аэропорты «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» и «Жуковский» закрыты на прием и выпуск самолетов из-за беспилотной опасности. Ночью и утром 18 июня Москва подверглась массированной атаке БПЛА. На подлете к городу, по последним данным мэра Сергея Собянина, сбили 194 дрона. Один БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача», там произошел пожар. Обломки другого дрона повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод». Кроме того, несколько беспилотников атаковали НПЗ в Капотне.