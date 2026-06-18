«Аэрофлот» отменил более 170 рейсов в/из Москвы из-за ограничений полетов
Более 170 рейсов «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) и его дочерней авиакомпании «Россия» из Москвы и в направлении столицы отменили 18 июня из-за ограничений полетов. Об этом следует из данных онлайн-табло «Аэрофлота».
Среди отмененных — более 80 рейсов из Москвы и более 90 — в направлении столицы. В статусе задержанных — более 50 и 60 соответственно. Всего «Аэрофлот» и «Россия» планировали выполнить 18 июня более 350 рейсов из Москвы и 370 — в столицу.
Московские аэропорты «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» и «Жуковский» закрыты на прием и выпуск самолетов из-за беспилотной опасности. Ночью и утром 18 июня Москва подверглась массированной атаке БПЛА. На подлете к городу, по последним данным мэра Сергея Собянина, сбили 194 дрона. Один БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача», там произошел пожар. Обломки другого дрона повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод». Кроме того, несколько беспилотников атаковали НПЗ в Капотне.
Ограничения на полеты в московских аэропортах и связанные с этим отмены рейсов, подобных сегодняшним, происходят регулярно на фоне атак БПЛА. Например, Росавиация сообщала о временном закрытии столичных аэропортов уже 16 июня и 9 июня текущего года из-за сбитых беспилотников. В мае этого года также несколько раз вводились ограничения, а 7 мая московский аэропорт Домодедово приостанавливал работу по той же причине.
Подобные инциденты затрагивают работу всех крупных московских аэропортов — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Иногда задержанные рейсы перенаправляются в другие города, такие как Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Казань, но после снятия ограничений пассажиров доставляют в изначальные пункты назначения. Тем не менее, это приводит к задержкам и отменам, нарушая расписание авиакомпаний, включая «Аэрофлот» и «Россию».
В предыдущие месяцы, например, в феврале 2026 года, столичные аэропорты дважды за день приостанавливали работу из-за налетов БПЛА. В мае того же года более 50 самолетов не смогли приземлиться в Москве по аналогичной причине. В августе 2023 года Внуково и Домодедово также временно ограничивали прием рейсов из-за попытки атаки беспилотника.