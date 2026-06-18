Более 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 18 июня, более 40 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по улицам: Красная, Ставропольская, Комсомольская, Карасунская, Советская, Кошевого, Урицкого, Матросова, Индустриальный пр., Станкостроительная, Речная, Богатырская, Таганрогская, Уральская, Восточная, Северная, Сормовская, Первомайская, Средняя, Дзержинского, Запорожская, Вольная, Фиалковая, Крымская, Апельсиновая, Смородиновая, Виноградная, Яблочная, 2-я Трудовая, 3-я Трудовая, Хлебосольная, Апрельская, Большевистская, 3-я Урожайная, 8-я Урожайная, Брестская, Губкина, Изосимова, Спокойная, Депутатская, Каменная, 2-я Тихая, 5-я Дорожная, Петровский пер., Гудимы.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина