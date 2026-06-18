«Многие стали экономить на продуктах не первой необходимости»

Количество покупок готового кофе в Краснодарском крае в январе—апреле сократилось на 10% год к году. Стоимость напитка выросла на 10% — до 303 руб., пишет РБК Краснодар со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Основатель бренда «Яровой Кофе», судья чемпионатов и чемпион России среди бариста Александр Яровой говорит, что времена для бизнеса наступили непростые: спрос падает, а налоговая нагрузка растет. Эксперт считает, что выиграет тот, кто поставит на качество и оригинальность предложения, развивая культуру потребления кофе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Яровой

Фото: предоставлено автором Александр Яровой

Фото: предоставлено автором

«Сокращение спроса на готовый кофе я связываю со снижением покупательной способности, которую бизнес видит по всей России, не только в Краснодарском крае. Не секрет, что экономика переживает этап охлаждения. Для людей это явление имеет ряд негативных последствий, связанных с изменением уровня жизни, что в свою очередь сказывается на потребительском поведении.

Многие стали экономить в первую очередь на продуктах не первой необходимости, к которым относится и кофе. Кроме того, все больше людей приобретают кофемашины и заваривают напиток дома. Думаю, в ближайшее время тенденция сохранится. В Краснодарском крае ситуация усугубляется перебоями с бензином. Мы видим, что из-за этого туристический сезон начался довольно вяло.

В целом времена для бизнеса наступили сложные, значительно выросла налоговая нагрузка, заемные средства практически недоступны. В этих условиях запускать свое дело с нуля я бы не советовал. А вот для развития кофейного бизнеса при наличии уже наработанной базы перспективы я вижу.

Падение спроса на готовый напиток, по моим наблюдениям, больше касается массового сегмента. Рынок сужается, но при этом трансформируется в сторону повышения качества продукта.

За последние 10 лет в России количество ценителей кофе, разбирающихся в тонкостях этого напитка и получающих от него удовольствие, выросло с 2 до 10%. В Краснодаре, который я считаю столицей specialty coffee, доля премиального сегмента на рынке достигает уже 40%. И это не предел».