Подавший сигнал бедствия над Черным морем лайнер Smartavia сел в Сочи
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, экипаж которого ранее подал сигнал бедствия над акваторией Черного моря, благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Фото: «Ъ-Кубань»
В ведомстве уточнили, что воздушное судно выполняло рейс по маршруту Сочи—Архангельск. Однако спустя некоторое время после взлета командир корабля принял решение вернуться в аэропорт вылета. «По предварительным данным, причиной возврата стала техническая неисправность на борту»,— отметили в Росавиации.
Для обеспечения безопасной посадки экипаж вырабатывал топливо в воздухе, что является стандартным алгоритмом действий в подобных ситуациях.
Ситуация находится на контроле специалистов Министерства транспорта РФ, Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения (Госкорпорации по ОрВД).