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Подавший сигнал бедствия над Черным морем лайнер Smartavia сел в Сочи

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, экипаж которого ранее подал сигнал бедствия над акваторией Черного моря, благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

В ведомстве уточнили, что воздушное судно выполняло рейс по маршруту Сочи—Архангельск. Однако спустя некоторое время после взлета командир корабля принял решение вернуться в аэропорт вылета. «По предварительным данным, причиной возврата стала техническая неисправность на борту»,— отметили в Росавиации.

Для обеспечения безопасной посадки экипаж вырабатывал топливо в воздухе, что является стандартным алгоритмом действий в подобных ситуациях.

Ситуация находится на контроле специалистов Министерства транспорта РФ, Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения (Госкорпорации по ОрВД).

Наталья Решетняк

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