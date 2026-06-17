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обновлено 19:39

В Новороссийске снова объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске включена сирена, жителей и гостей города призвали укрыться в помещениях без окон. Объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Находящимся дома рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами — коридор, ванная, туалет, кладовая.

Тем, кто оказался на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Находиться на открытом пространстве у моря опасно. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия не подходят.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации в социальных сетях фото и видео работы средств противовоздушной обороны, а также действий специальных и оперативных служб.

До официального сообщения об отмене сигнала рекомендуется сохранять спокойствие.

UPD: угроза атаки БПЛА объявлена 19:33 мск.

Алина Зорина

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