В Новороссийске снова объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске включена сирена, жителей и гостей города призвали укрыться в помещениях без окон. Объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Находящимся дома рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами — коридор, ванная, туалет, кладовая.

Тем, кто оказался на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Находиться на открытом пространстве у моря опасно. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия не подходят.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации в социальных сетях фото и видео работы средств противовоздушной обороны, а также действий специальных и оперативных служб.

До официального сообщения об отмене сигнала рекомендуется сохранять спокойствие.

UPD: угроза атаки БПЛА объявлена 19:33 мск.

Алина Зорина