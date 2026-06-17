В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила об отмене ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Ранее в городе была объявлена угроза атаки беспилотников, которую отменили в 17:43 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. После отмены угрозы атаки БПЛА аэропорт вернулся к штатному режиму работы.

По данным пресс-службы аэропорта Сочи, несмотря на возвращение к штатному режиму работы, отменены 26 рейсов — 15 на прилет и 11 на вылет, еще 11 судов находятся на запасных аэродромах.

Согласно информации авиагавани, с начала суток отправлено 60 рейсов с 7,5 тыс. пассажиров, принято 57 рейсов с 7,7 тыс. пассажиров. В настоящий момент на обслуживании в аэропорту находится 18 воздушных судов, до конца дня ожидается прибытие еще 48 рейсов.

Алина Зорина