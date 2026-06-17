КубГАУ поднялся на 10 позиций в рейтинге вузов RAEX

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина занял 66-е место в рейтинге лучших вузов России RAEX-100 за 2026 год, поднявшись на десять позиций по сравнению с прошлым годом. В рейтинг также вошел Кубанский государственный медицинский университет — на 89-й строчке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ

Рейтинговый балл КубГАУ составил 2,42. Ранг условий для получения качественного образования — 94, уровень востребованности выпускников работодателями — 39, уровень научно-исследовательской деятельности — 68.

Кубанский государственный медицинский университет сохранил 89-е место. Его рейтинговый балл — 2,23. Ранг условий для получения качественного образования — 99, уровень востребованности выпускников — 42, уровень научно-исследовательской деятельности — 133.

Рейтинг является частью семейства «Три миссии университета». В 2026 году в список лидеров вошли вузы из 30 регионов.

В 15-м ежегодном выпуске рейтинга лидеры остались неизменными. Первое место занял МГУ им. М. В. Ломоносова, второе — МГТУ им. Н. Э. Баумана, третье — Московский физико-технический институт, четвертое и пятое места — у Санкт-Петербургского государственного университета и НИЯУ МИФИ. Состав первой двадцатки не изменился. Рост в рейтинге среди вузов из верхней части списка показали НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Сеченовский университет.

Больше половины мест в топ-100 заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга — 38 и 14 вузов соответственно. Наиболее широко представлены технические университеты — в списке 39 инженерно-технических вузов. Количество классических университетов за это же время сократилось с 28 до 24.

Алина Зорина