В Кремле назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми, следовавшему в Геленджик

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев устроил террористический акт в Брянской области, атаковав беспилотным летательным аппаратом автобус с детской футбольной командой из Беларуси, который следовал в Геленджик. Владимир Путин поручил Минздраву оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщил Дмитрий Песков, глава государства позвонил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и поручил принять все необходимые меры для помощи раненым.

По данным властей, в атакованном автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу. Госпитализированы восемь человек, в том числе шестеро детей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Министр здравоохранения Республики Беларусь Александр Ходжаев заявил, что для помощи пострадавшим из Минска направлены специалисты республиканского уровня. В Брянск направлены анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги и специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы. Руководит группой первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Для оказания помощи пострадавшим также направлена бригада из Москвы.

По его словам, установлен контакт между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Департаментом здравоохранения Брянской области для того, чтобы информация о состоянии здоровья пострадавших поступала белорусской стороне максимально оперативно.

Алина Зорина