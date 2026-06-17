Объем дополнительной финансовой помощи Геленджику превысил 260 млн рублей

За прошедшие пять лет по инициативе депутатов Законодательного собрания Краснодарского края объем дополнительной финансовой помощи Геленджику превысил 260 млн руб. Об этом жителям курорта на встрече сообщил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По его словам, основная заслуга в заботе о муниципалитете принадлежит депутату ЗСК Константину Димитриеву. Дополнительные финансовые средства в Геленджике были направлены на благоустройство общественных территорий, а также на ремонт социальных объектов.

Юрий Бурлачко отметил, что депутаты всех уровней ставят во главу угла выработку мер по сохранению темпов роста экономики Кубани, противодействию современным вызовам и санкциям и, как следствие, по обеспечению общественно-политической стабильности. Всего за прошедшие пять лет, отметил господин Бурлачко, на сессиях ЗСК было принято более 1000 законов. «На протяжении пяти лет мы с депутатами Госдумы РФ вели работу по совершенствованию и донастройке краевого и федерального законодательства»,— отметил председатель.

По словам депутата Госдумы РФ от Краснодарского края Сергея Алтухова, от Кубани за последнюю пятилетку на федеральном уровне были инициированы законы об увеличении суммы займов для микрофинансовых организаций, о регулировании деятельности гостевых домов, о виноградарстве и виноделии и ряд других.

«За каждым из этих законов стоит скрупулезная работа. Мы убеждены, что именно выстроенное четкое взаимодействие между органами власти всех уровней дало такие результаты»,— подчеркнул господин Алтухов.

Михеенко Дмитрий