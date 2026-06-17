В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали укрыться в помещениях без окон или с окнами, не выходящими на море. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

При включении сирен — сигнала «Внимание всем» — находящимся дома рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Тем, кто оказался на улице, следует спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, подземном переходе или на подземной парковке. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия не подходят.

Граждан призывают сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене сигнала.

Алина Зорина