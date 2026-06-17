В Сочи введен режим угрозы атаки беспилотников

Власти Сочи объявили об угрозе атаки БПЛА. Горожанам и туристам рекомендовано немедленно пройти в укрытия, избегая помещений с окнами, выходящими на море. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тем, кто находится в зданиях, советуют держаться подальше от окон и выбирать комнаты без остекления либо с окнами, ориентированными в сторону от моря. Подойдут коридоры, санузлы и кладовые.

На открытой местности безопасными являются цокольные этажи, подземные переходы, тоннели и паркинги. Укрываться в машине или возле стен многоквартирных домов запрещено.

Граждан предупреждают, что фото- и видеосъемка работы ПВО, спецтехники, а также фиксация обломков беспилотников и размещение таких кадров в интернете недопустимы.

До официального сообщения об отмене тревоги рекомендуется оставаться в укрытии и не поддаваться панике.

UPD: угрозу атаки БПЛА отменили в 17:43 мск.

Алина Зорина