На Кубани экс-полицейского осудили за неправомерный доступ к охраняемой информации

В Краснодаре осужден бывший сотрудник полиции за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Германа Данилова признали виновным по ч. 3 ст. 272 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что Герман Данилов, являясь старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска полиции УМВД России по Краснодару и имея доступ и допуск к базе данных «Паутина», получил информацию о передвижении автомобиля — о датах, времени и фактах фиксации машины, а также адресах расположения технических средств распознавания государственных регистрационных знаков, произведших фиксацию. В голосовом сообщении он передал своему знакомому информацию об этом и попросил его отследить автомобиль. Таким образом, подсудимый незаконно передал сведения, содержащиеся в базе, лицу, не имеющему права на доступ к указанной информации.

Прикубанский районный суд Краснодара назначил бывшему полицейскому наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на один год. Герман Данилов обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения судебного акта. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина