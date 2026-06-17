В Новороссийске простились с главным режиссером НМДТ Евгением Кушпелем

В Новороссийском муниципальном драматическом театре им. В.П. Амербекяна прошла церемония прощания с главным режиссером и художественным руководителем Евгением Кушпелем. Проводить его пришли сотни горожан, коллег, друзей и представителей власти, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В зеркальном зале театра состоялась панихида. Глава города Андрей Кравченко отметил выдающиеся заслуги Евгения Кушпеля перед Новороссийском и сообщил, что совместно с городской думой будет рассмотрен вопрос о присвоении ему звания «Почетный гражданин города-героя Новороссийска». Соболезнования родным и близким от имени министра культуры края Виктории Лапиной выразил заместитель министра Алексей Батура.

Директор театра Олег Бередин рассказал, что свою последнюю роль Евгений Кушпель сыграл в спектакле «Невеста из Имеретии» на международном фестивале «Боспорские агоны» в Керчи. На закрытии фестиваля режиссер отсутствовал, поэтому диплом и кубок «За лучшую мужскую роль» он при жизни не получил. Награды были переданы его родным под аплодисменты во время церемонии.

Соболезнования прислали более десяти театральных коллективов из разных регионов страны. Похоронили Евгения Кушпеля на кладбище Кабахаха.

Алина Зорина