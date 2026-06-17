Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включена сирена, сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали укрыться в помещениях без окон. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для укрытия рекомендуется использовать ванную, кладовую, коридор, подвал или цокольный этаж. Автомобиль для этих целей не подходит.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и спецслужб. Необходимо сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Единый телефон экстренных служб — 112.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд