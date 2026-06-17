В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
В Анапе включена сирена, сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали укрыться в помещениях без окон. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Для укрытия рекомендуется использовать ванную, кладовую, коридор, подвал или цокольный этаж. Автомобиль для этих целей не подходит.
Граждан предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и спецслужб. Необходимо сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.
Единый телефон экстренных служб — 112.