В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включена сирена, сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали укрыться в помещениях без окон. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для укрытия рекомендуется использовать ванную, кладовую, коридор, подвал или цокольный этаж. Автомобиль для этих целей не подходит.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и спецслужб. Необходимо сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Единый телефон экстренных служб — 112.

Алина Зорина