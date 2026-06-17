Адыгея вошла в список регионов со снижением стоимости новостроек по итогам весны

Республика Адыгея вошла в список регионов, где по итогам весны зафиксировано снижение стоимости новостроек. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость 1 кв. м в Адыгее снизилась на 2,4% — до 198 тыс. руб., а полная стоимость на 1,4% — до 8,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Снижение стоимости 1 кв. м в новостройках по итогам прошедшего сезона также отмечается в Волгоградской области (–2,6%, до 135 тыс. руб.) и в Астраханской области (–0,3%, до 160 тыс. руб.). Однако по итогам весны на рынке новостроек Южного федерального округа медианная стоимость 1 кв. м увеличилась на 1,3% и достигла 208 тыс. руб. Рост зафиксирован в Ростовской области (+5,4%, до 193 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (+1,5%, до 228 тыс. руб.).

По данным аналитиков, медианная полная стоимость квартир в новых домах за весну снизилась во всех исследуемых регионах ЮФО. Самое заметное сокращение отмечается на территории Волгоградской области (–9,3%, до 5,5 млн руб.). Там снижение было связано с увеличением доли компактных лотов в структуре предложения. Также медианная полная стоимость квартир сократилась в Астраханской области (–3%, до 7,6 млн руб.) и в Краснодарском крае (–2,3%, до 10 млн руб.).

Отмечается, что количество предложений новостроек в регионах ЮФО за весну увеличилось на 19,9%.

Как рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, юг России остается одним из самых активных рынков благодаря внутренней миграции и интересу инвесторов, из-за чего девелоперы продолжают активно запускать новые проекты.

Вторичный рынок юга России продемонстрировал несколько иную динамику. В большинстве регионов стоимость 1 кв. м росла даже на фоне расширения предложений. Наиболее заметная динамика зафиксирована по итогам весны в Волгоградской области (+3,7%, до 100 тыс. руб.) и Республике Калмыкия (+3,1%, до 97 тыс. руб.). Отмечается, что Краснодарский край стал единственным регионом выборки, где стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась (–2,1%, до 162 тыс. руб.).

Медианная полная стоимость квартир на вторичном рынке наиболее заметно выросла в Республике Калмыкия (+4,4%, до 5,5 млн руб.), Волгоградской области (+3,2%, до 4,8 млн руб.) и Астраханской области (+2,3%, до 4,2 млн руб.). Краснодарский край также оказался единственным регионом, где показатель снизился (–2,7%, до 7,1 млн руб.).

Предложение вторичного жилья в ЮФО за весну увеличилось на 1,3%.

Алина Зорина