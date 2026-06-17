В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введен в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей города призвали укрыться в помещениях без окон — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Окон, выходящих на море, рекомендовано избегать.

Если сигнал застал на улице, следует спрятаться на цокольном этаже ближайшего здания, в подземном переходе или на подземной парковке. Использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов опасно.

Граждан просят сохранять спокойствие и дожидаться отмены сигнала после того, как обстановка станет безопасной.

Алина Зорина