В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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Ограничения введены на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Согласно информации Министерства обороны России, в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени над Краснодарским краем, акваторией Черного моря, Республикой Крым и другими территориями ликвидировали 72 беспилотных летательных аппарата.

Алина Зорина