В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты
Ограничения на полеты введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Ограничения введены на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Согласно информации Министерства обороны России, в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени над Краснодарским краем, акваторией Черного моря, Республикой Крым и другими территориями ликвидировали 72 беспилотных летательных аппарата.