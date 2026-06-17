Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 72 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов сбили 72 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 09:00 до 14:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что украинские военные атаковали беспилотником самолетного типа автобус, в котором следовала детская футбольная команда из Гомеля, направлявшаяся на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла сопровождающая, пострадали шесть человек, среди которых четверо детей. Все они были оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры автобуса в ближайшее время будут возвращены домой.

Алина Зорина