Дронам создадут суверенитет

В Абинском районе Краснодарского края компания «НПЦ Аэромехмаш» планирует создать производство двигателей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Общий объем инвестиций в проект оценивается в 750 млн руб. На предприятии рассчитывают выпускать до 6 тыс. силовых агрегатов ежегодно. Однако, как считают эксперты, создание полноценного технологического суверенитета в этой сфере сопряжено с серьезными вызовами. Глубинная локализация упирается в дефицит российской микроэлектроники, а среди ключевых проблем — жесткие административные барьеры и отсутствие стандартизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

ООО «НПЦ Аэромехмаш» планирует инвестировать 750 млн руб. в создание производства двигателей для беспилотных летательных аппаратов в Абинском районе Краснодарского края. Протокол о намерениях подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что после выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 6 тыс. двигателей ежегодно. Компания также рассматривает возможность организации производства беспилотных авиационных систем самолетного типа.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что применение беспилотных технологий в регионе охватывает широкий круг отраслей, включая агропромышленный комплекс, дорожное хозяйство и санаторно-курортную сферу. Сегодня в регионе работают семь крупных предприятий, занимающихся производством беспилотников и комплектующих к ним.

ООО «НПЦ Аэромехмаш» работает на рынке два года и осуществляет полный цикл производства, от разработки до серийного выпуска продукции. В линейку предприятия входят одно- и двухцилиндровые двигатели для авиационной техники и беспилотных систем. Уровень локализации производства достигает 95%.

Развитие отрасли в крае планируется сосредоточить в том числе на базе научно-производственного центра «Техносфера», созданного для поддержки проектов в сфере беспилотных систем и радиоэлектроники. В перспективе «НПЦ Аэромехмаш» может стать одним из резидентов центра.

Основатель российского представительства бренда агродронов HD Рамиль Шевохутдинов считает, что заявленный запуск производства двигателей в Абинском районе — это важный шаг, однако создание полноценного технологического суверенитета в этой сфере сопряжено с серьезными вызовами. По его мнению, глубинная локализация упирается в дефицит отечественной микроэлектроники и специализированных материалов, таких как высокоэнергетические неодимовые магниты и тончайшая электротехническая сталь.

Кроме того, массовый выпуск критически зависит от импортного прецизионного оборудования для автоматизированной намотки статоров. Пока же, отмечает эксперт, говорить о сформированном кубанском кластере БПЛА преждевременно из-за отсутствия внутренней кооперации.

«Сегодня Краснодарский край демонстрирует высокую активность в сфере беспилотной авиации, здесь действуют производители дронов, разработчики ПО и учебные центры, но сейчас это, скорее, набор разрозненных инициатив, не связанных в единую технологическую цепочку. Отсутствует глубинная кооперация: местный производитель закупает двигатели и электронику в Китае, потому что соседа по технопарку, выпускающего конкурентоспособные компоненты, пока попросту нет»,— поясняет эксперт.

Рамиль Шевохутдинов считает, что для превращения кубанских площадок в полноценный кластер региону необходимо преодолеть этап крупноузловой сборки и создать собственные испытательные стенды для сертификации агрегатов.

В среднесрочной перспективе успех абинского проекта будет определяться тем, сможет ли инвестор гарантировать стабильную точность прецизионной обработки деталей и обеспечить стабильные характеристики моторов для серийного производства.

Без этого независимые разработчики беспилотных систем продолжат ориентироваться на зарубежных поставщиков.

Руководитель краснодарской компании «Дрон Агро» Александр Гладченко полагает, что ключевой проблемой при локализации производства двигателей для БПЛА является не процесс сборки, а жесткие административные барьеры и отсутствие стандартизации. По его словам, самой масштабной задачей для отрасли остается необходимость получения одобрения Минпромторга РФ для коммерческого или военного использования компонентов при полном отсутствии национальных стандартов для FPV-двигателей. Специалист указывает на дефицит высокочастотных контроллеров (ESC) и зависимость от импортных микросхем, а также на отсутствие отечественных высокотемпературных магнитов и прецизионных подшипников. Аналитик согласен с тем, что говорить о полноценном кубанском кластере беспилотной авиации пока рано.

«Сейчас в регионе есть отдельные компетенции, но отсутствует единая технологическая цепочка: нет сборочных заводов по выпуску двигателей, контроллеров и пропеллеров, а логистика компонентов не оптимизирована.

Нам необходима глубокая кооперация между НИИ, профильными вузами и индустрией, а также создание специализированного индустриального парка с общим центром сертификации.

При этом главными рисками для новых проектов остаются санкционное давление и технологические ограничения, тогда как кадровый голод преодолим — сфера БПЛА активно проникает в жизнь, и в вузах уже появляются новые специализации»,— прокомментировал господин Гладченко.

Собеседник издания приходит к выводу, что формирование полноценного кластера на юге России возможно только после создания сквозной цепочки поставок внутри макрорегиона. Успех абинского производственного проекта будет зависеть от способности инвестора адаптироваться к санкционным вызовам и оперативно решать вопросы юридической верификации комплектующих. До тех пор, пока регуляторные и логистические механизмы не оптимизированы, кубанский рынок БПЛА продолжит функционировать в виде набора разрозненных производств, резюмировал Александр Гладченко.

Нурий Бзасежев