Недетские игры

Центр по противодействию экстремизму ярославского УМВД пресек деятельность экстремистского сообщества, организаторами которого выступили подростки от 16 до 18 лет. Всего были задержаны 11 человек. Фигуранты дела совершали преступления по мотивам национальной ненависти и вражды, считает следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ярославской области выявили деятельность организованной группы, которая была создана в январе 2026 года с целью совершения преступлений экстремистской направленности. Об этом сообщили в региональном УМВД.

«Участники группировки, придерживающиеся запрещенной идеологии, причисляющие себя к одной из деструктивных субкультур, готовили совершение насильственных действий по национальному признаку, а также в отношении представителей отдельных социальных групп»,— сообщили в пресс-службе УМВД.

Содействие полицейским оказали сотрудники УФСБ и Росгвардии. В СУ СК России по Ярославской области рассказали, что участники сообщества «совершили ряд преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды, нанеся телесные повреждения 12 лицам, в том числе гражданам иностранного государства». По версии следствия, обвиняемые также наносили изображения с атрибутикой сообщества и запрещенной символикой в общедоступных местах Ярославля.

По информации «Ъ-Ярославль», речь идет о скинхедах. Полицейские выявили личности 11 участников экстремистского сообщества, семь из которых — несовершеннолетние. Как сообщили в СУ СК России по Ярославской области, трое подростков в возрасте от 16 до 18 лет обвиняются в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), еще восемь от 17 до 19 лет — в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). В УМВД пояснили, что участники добровольно вступили в запрещенную ячейку.

Уголовные дела возбудили по материалам, собранным полицейскими. В местах проживания подростков были проведены обыски, в ходе которых полиция изъяла оргтехнику, средства связи, запрещенную атрибутику и литературу, а также ножи. Фигурантам дела избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста в зависимости от роли и степени участия. На контроль уголовное дело взяла областная прокуратура.

«Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по чч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), возбужденного следственными органами регионального управления Следственного комитета России»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В УМВД сообщили, что продолжается работа по установлению иных участников экстремистского сообщества.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 марта 2026 года в ТРЦ «Аура» в Ярославле произошла массовая драка с участием несовершеннолетних. В результате нее пострадали четверо подростков, в том числе было нанесено ножевое ранение. Некоторые из задержанных участников драки сообщали, что причисляют себя к скинхедам.

Алла Чижова