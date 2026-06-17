Жительницу Кореновска осудили за клевету на врача-косметолога

Кореновский районный суд вынес приговор 46-летней местной жительнице, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Женщину привлекли к уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений о своей знакомой, работающей врачом-косметологом, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, подсудимая распространяла информацию о том, что потерпевшая якобы страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих. Эти сведения женщина сообщала посетительницам косметологического кабинета, которые приходили на процедуры, а также обзванивала клиентов специалиста.

По материалам дела, распространенная информация не соответствовала действительности. Суд пришел к выводу, что сведения носили клеветнический характер и могли нанести ущерб деловой репутации потерпевшей, работающей в сфере оказания медицинских и косметологических услуг.

Во время судебного разбирательства подсудимая не признала наличие умысла на распространение клеветы. Она пояснила, что не ставила целью опорочить знакомую, а предъявляла ей претензии из-за предполагаемых отношений с ее супругом. По словам женщины, ее муж страдал заболеванием, которое она считала опасным, а потому решила предупредить окружающих.

При этом потерпевшая отрицала наличие каких-либо отношений с мужчиной. Суд оценил доводы сторон и пришел к выводу, что представленные подсудимой объяснения не подтверждают достоверность распространенной информации и не исключают состава преступления.

Изучив материалы уголовного дела и представленные доказательства, суд признал женщину виновной. В качестве наказания ей назначили 332 часа обязательных работ. Отбывать наказание осужденная будет в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

В суде отметили, что приговор уже вступил в законную силу. Решение принято после рассмотрения обстоятельств дела, связанных с распространением ложных сведений о состоянии здоровья врача-косметолога среди ее клиентов и посетителей кабинета.

Мария Удовик