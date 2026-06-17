Лжесотрудники ФСБ и Центробанка пытались похитить 2,5 млн у семьи из Краснодара

В Краснодаре сотрудники полиции совместно с работниками банка предотвратили попытку хищения 2,5 млн руб. у 54-летнего мужчины и его 74-летней родственницы. Действия мошенников были остановлены на этапе подготовки перевода средств на счета злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции Кубани, схема началась с телефонного звонка от лица, представившегося сотрудником Пенсионного фонда. Под предлогом оформления компенсации за коммунальные услуги злоумышленник убедил 74-летнюю женщину продиктовать код из СМС-сообщения. После этого разговор продолжил ее племянник, который также передал полученные данные и продолжил общение с мошенниками.

На следующий день мужчине поступили новые звонки уже от «сотрудников ФСБ и Центрального банка». Под их давлением ему было предложено снять все накопления и перевести их на так называемый «безопасный счет» для защиты средств.

В отделении банка родственники сообщили, что планируют снять деньги для покупки автомобиля. Однако сотрудники финансовой организации заподозрили признаки мошеннических действий и оперативно передали информацию в полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что граждане находятся под воздействием злоумышленников, и убедили их прекратить взаимодействие с неизвестными лицами и не совершать перевод средств. В результате удалось предотвратить потерю 2,5 млн руб.

В полиции Кубани напомнили, что сотрудники государственных органов, банков и силовых структур не запрашивают коды из СМС и не предлагают переводить деньги на «безопасные счета». Граждан призвали немедленно прекращать разговоры при подобных звонках и обращаться в полицию.

Мария Удовик