В Сочи задержали туристку за публикацию видео работы военных

В Сочи туристку задержали после размещения в сети видеозаписи, на которой зафиксированы действия военнослужащих. Проверку по факту публикации провели сотрудники полиции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в рамках мониторинга интернет-пространства была выявлена видеозапись с участием военной техники и военнослужащих. После установления обстоятельств распространения материалов правоохранители идентифицировали автора публикации и доставили ее в отдел полиции.

Задержанной оказалась 45-летняя жительница Челябинской области, находившаяся в Сочи в качестве туристки. В ходе опроса она сообщила, что сняла видео на набережной, где заметила военную технику и военнослужащих, после чего разместила запись на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Женщина отметила, что сделала публикацию без умысла нарушить ограничения и не предполагала, что материал окажется в публичном доступе.

По результатам проверки материалы переданы в компетентные органы для принятия решения.

В регионе действует запрет на распространение информации о работе ПВО, РЭБ, местах дислокации военных, а также объектов критической инфраструктуры. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы, максимальный размер которых составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников над 12 регионами, включая Московскую область, Краснодарский край, Крым и Черное море. Также ранее вечером были сбиты еще 40 БПЛА над семью областями, краем и акваториями морей.

Мария Удовик