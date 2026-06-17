Дачу управляющего в Петропавловском парке Ярославля выставят на продажу за рубль

В Ярославле объект культурного наследия федерального значения «Дом владельцев мануфактуры Затрапезновых и Яковлевых, летняя дача управляющего директора фабрики» XVIII века выставят на продажу с начальной ценой 1 руб. Об этом на заседании муниципалитета сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Объект включили в прогнозный план приватизации — соответствующее решение было принято на заседании муниципалитета. Историческая постройка находится в неудовлетворительном состоянии.

«Данный объект был передан в собственность города вместе с Петропавловским парком из собственности Российской Федерации»,— пояснил господин Пуговишников.

Алла Чижова