Проект расширения М-8 в Ярославской области получил положительное заключение

Проектная документация на капитальный ремонт участка федеральной трассы М-8 в Ярославской области получила положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь идет об участке 165 — 180 км, который находится между Переславлем-Залесским и Ростовом Великим (от деревни Слободка в Переславль-Залесском округе почти до Петровского в Ростовском округе). Проектную документацию подготовило вологодское ООО «Проектно-изыскательный институт «Севзапдорпроект».

Застройщиком выступает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства». Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что трасса М-8 будет расширена в районе Переславля-Залесского с двух до четырех полос, по две в каждую сторону. Расширение анонсировалось как часть капремонта. Так, уже стартовали работы по расширению под Ростовом Великим (195 — 201 км).

В 2024 году президент Владимир Путин поручал правительству России принять решения, направленные на расширение трассы М-8 в Переславле-Залесском (115 — 135 км) и приведение в нормативное состояние опасных участков трассы (146 — 202 км).

Алла Чижова