Расширением М-8 под Ростовом Великим займется АО «ВАД»

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Архангельск Федерального дорожного агентства» заключило контракт с санкт-петербургским АО «ВАД» на капитальный ремонт трассы М-8 в Ростовском муниципальном округе Ярославской области. Контракт размещен на портале госзакупок.

Трасса М-8 под Ростовом

Цена контракта составила 2,2 млрд руб. Исполнитель уже привлек субподрядчиков, которыми стали компании из Вологодской, Свердловской, Ярославской, Архангельской и других областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчик расширит 6 км трассы М-8 в районе сел Львы и Песочное (км 195+450 — км 201+800). Трасса будет расширена с двух полос до четырех.

Как сообщается на сайте АО «ВАД», специалисты проведут переустройство всех инженерных коммуникаций, демонтируют и заменят водопропускные трубы. В селах вдоль трассы смонтируют систему электроосвещения, построят тротуары и пешеходные дорожки, установят новые автобусные павильоны и перильные ограждения.

На участке трассы установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерные ограждения, появится новая разметка, а также 5 тыс. м ограждающей сетки, чтобы предотвратить выход животных на трассу. Также подрядчик установит локальные очистные сооружения и современные системы водоотвода. Все работы должны быть завершены до 20 октября 2027 года.

АО «ВАД» является крупнейшим дорожным подрядчиком на рынке Санкт-Петербурга и Северо-Запада, большую часть его работ составляют объекты Росавтодора. Компания занималась строительством и реконструкцией трасс «Таврида», «Восток», «Скандинавия», «Холмогоры» и других.

Алла Чижова