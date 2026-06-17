Верховный суд спустился в Южную долину

Верховный суд РФ 22 июня рассмотрит жалобу департамента имущественных отношений Краснодарского края на решение нижестоящих судов, обязавших исключить 211 земельных участков предпринимателя Константина Мавриди из перечня особо ценных сельхозугодий. Речь идет о 36 га в микрорайоне Южная Долина станицы Натухаевской (Новороссийск). Юристы называют дело «сложным и запутанным» и не исключают его пересмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ 22 июня рассмотрит жалобу департамента имущественных отношений Краснодарского края на решения нижестоящих судов по иску предпринимателя Константина Мавриди, требующего исключить 211 земельных участков из перечня особо ценных сельхозугодий.

Как следует из материалов дела, господин Мавриди приобрел земельный участок в станице Натухаевской (Новороссийск) площадью более 36 га в 2014 году. Изначально участок относился к землям сельхозназначения и входил в утвержденный распоряжением № 283-р перечень особо ценных угодий, использование которых для несельскохозяйственных целей запрещено.

В 2018 году решением городской Думы Новороссийска участок включили в границы населенного пункта. В 2020 году принадлежащая господину Мавриди земля получила наименование — микрорайон Южная Долина (улицы Геннадия Гурьянова и Малоземельца Георгия Никитина). Впоследствии предприниматель разделил земельный надел на 211 участков, на которых было разрешено индивидуальное жилищное строительство, малоэтажная многоквартирная застройка, размещение магазинов и объектов общественного питания. Однако в перечне особо ценных сельхозугодий эти земли продолжали числиться.

Бизнесмен обратился к губернатору с заявлением об исключении участков из перечня, однако департамент имущественных отношений в марте 2023 года уведомил его об отсутствии административного регламента по оказанию такой госуслуги. Господин Мавриди расценил это как бездействие и обратился в суд.

Арбитражный суд Краснодарского края, апелляция и кассация встали на сторону предпринимателя, обязав департамент подготовить проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение № 283-р. Суды исходили из того, что спорные земельные участки как относящиеся к категории земель населенных пунктов в связи с включением в границы Новороссийска не могли быть отнесены к землям, использование которых для других целей не допускается (особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения), а потому подлежали исключению из указанного перечня.

Департамент настаивает на отмене этих решений. В кассационной жалобе в Верховный суд ответчик указывает, что согласно актуальному генеральному плану, принятому решением городской Думы Новороссийск 13 ноября 2024 г. № 568, 202 спорных земельных участка возвращены в первоначальное положение, отнесены к зоне сельскохозяйственных угодий и расположены за границами населенных пунктов.

Судья Верховного суда Елена Борисова признала доводы департамента заслуживающими внимания.

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев заявил о необходимости официального толкования Верховным судом РФ положений части 4 статьи 79 Земельного кодекса, в которой использована формулировка, что сельскохозяйственные угодья, особо ценные, могут быть включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Как отметил эксперт, в действующей редакции прямо не указано, что такие угодья относятся исключительно к категории земель сельхозназначения. При этом порядок определения их границ закреплен за федеральным органом власти, что создает неоднозначность в правоприменении.

«В эру агломераций, если мы возьмем такой город как Шанхай, допустим, то мы увидим, что это целый полуостров более 6 тыс. кв. км и, безусловно, у него в границах есть леса, водоемы и сельхозполя.

Все развивается в ту сторону, что города разрастаются, но это не означает, что они исключительно сплошной застройкой разрастаются. Они включают в себя различные виды земель, при этом есть правило о том, что в границах земель населенных пунктов может быть только категория земель населенных пунктов.

По факту часто мы видим и земли Минобороны, промышленности и так далее, другие категории в границах населенных пунктов присутствуют. И водные земли присутствуют»,— отметил господин Кучембаев.

По его словам, позиция истца в споре строится на аргументе: раз земли включены в границы населенного пункта, они автоматически утрачивают статус сельхозназначения и, следовательно, исключаются из перечня особо ценных угодий. Однако юрист полагает, что высшая инстанция может занять иную позицию.

Алмаз Кучембаев не исключает, что Верховный суд вернет дело на пересмотр с указанием оценивать не формальный, а фактический критерий отнесения земель к особо ценным сельхозугодьям. В таком случае, полагает юрист, суды смогут признать, что такие участки вполне могут продолжать находиться в границах населенных пунктов — как в статусе сельхозугодий, так и в категории земель сельхозназначения. При этом он охарактеризовал дело как «сложное и запутанное».

Наталья Решетняк