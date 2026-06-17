«Нагрузка климатических рисков с каждым годом возрастает»

Краснодар в минувшие выходные несколько раз подтапливало в результате продолжительных залповых ливней. За три дня единая дежурно-диспетчерская служба получила 850 заявок на откачку воды. По данным мэрии, только за сутки с 14 на 15 июня горожане направили 252 обращения. Из всех заявок 106 касались подтопления проезжей части, 53 — придомовых территорий частных домов, 23 — цокольных этажей многоквартирных домов и еще 70 — дворовых территорий МКД. Как рассказал директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков, на Кубани увеличивается частота глобальных природных катаклизмов с массовыми охватом и очень существенным размером ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Казаков

Фото: предоставлено автором Александр Казаков

Фото: предоставлено автором

«После сильных ливней, накрывших регион в минувшие выходные, в наш филиал уже поступили заявления от клиентов, чьи дома попали в зону подтопления. При этом массовых обращений мы не отмечаем, и основная причина, по нашему мнению, в достаточно небольшом охвате страхованием жилья на Кубани в частном секторе.

В целом рынок добровольного страхования имущества граждан на Кубани развивается относительно невысокими темпами. Если сравнивать охват, например, с регионами средней полосы России, то сравнение будет не в пользу Краснодарского края.

Особенность Кубани в том, что наш регион привлекателен для инвестиций, здесь высокий уровень строительства. В Краснодар ежегодно переезжают десятки тысяч человек из разных уголков страны, которые покупают жилье чаще всего в ипотеку. В связи с этим ипотечное страхование и страхование квартир занимает большую часть взносов в портфеле ИФЛ страховщиков. Бич жилья в многоэтажных домах — заливы, но это в большей части уже "бытовая тема".

Если говорить о стоимости ущерба для владельцев жилья, то самые дорогостоящие страховые случаи — из-за пожаров. В прошлом году доля сообщений по "огненным" рискам в общем объеме поданных в компанию заявлений в частном секторе превысила 23%. А сумма выплат по таким страховым случаям оказалась в 9,3 раза выше, чем, например, за имущественный ущерб из-за природных явлений.

В Краснодарском крае основная масса строений — каменная, и риск "пожар" менее актуален для нашей территории. А вот погодные катаклизмы случаются достаточно часто.

Непогода — ураганы, ливни, град и паводки — в прошлом году стали причиной более 41% страховых случаев с жильем в частном секторе. Одиннадцать раз таким событиям в компании присваивался статус «массовый убыток» — урегулирование проходило по упрощенной схеме.

Самая крупная выплата за имущество из-за непогоды была именно в Краснодарском крае — после сильного паводка в августе. Выплаты клиентам компании на Кубани превысили 25 млн руб., средняя сумма по ним — 425 тыс. руб., а самая крупная выплата составила 1,2 млн руб.

Нагрузка климатических рисков с каждым годом возрастает, а также увеличивается частота глобальных природных катаклизмов с массовым охватом и очень существенным размером ущерба».