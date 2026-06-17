Зампреда муниципалитета Ярославля хотят лишить полномочий через суд

Кировский районный суд Ярославля принял к производству судебный иск о лишении депутатских полномочий заместителя председателя муниципалитета (городской думы) Алексея Малютина. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил знакомый с ситуацией источник. Информация об иске размещена в карточке дела на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Иск подала прокуратура Ярославской области, ответчиком является муниципалитет Ярославля, Алексей Малютин значится заинтересованным лицом. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее прокуратура направила в муниципалитет представление, в котором просила лишить депутата полномочий из-за коррупционных нарушений, отраженных в решении Хамовнического суда Москвы по делу об изъятии земельных участоков в ярославском микрорайоне Сокол. По мнению надзорного органа и суда, участки выбыли из муниципальной собственности в результате действий Алексея Малютина, исполнявшего обязанности мэра города в 2015-2016 годах. Сам господин Малютин отрицал эти обвинения.

15 июня комиссия муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, рассмотрела представление прокуратуры и не нашла нарушений со стороны господина Малютина, которые несовместимы с полномочиями депутата. По мнению членов комиссии, отраженные в решении суда нарушения связаны с работой Алексея Малютина на посту исполняющего обязанности мэра и не относятся к его депутатской деятельности.

Иск был подан еще до решения комиссии — 3 июня. Его рассмотрение назначено на 22 июня.

Антон Голицын