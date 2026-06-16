Власти КБР рассчитывают добавить свыше 7 тысяч гектаров полива до конца 2026 года

С 2019 года аграрный сектор Кабардино-Балкарии получил дополнительно более 47 тыс. гектаров земель, оснащенных искусственным орошением, что кардинально снизило зависимость урожаев от климатических аномалий, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По словам господина Кокова, агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарской Республики демонстрирует устойчивое укрепление позиций за счет масштабной модернизации мелиоративной инфраструктуры. Опираясь на инструменты федеральной поддержки, регион превратил восстановление оросительных сетей в главный катализатор продовольственной стабильности.

За шестилетний период, начиная с 2019 года, хозяйства республики сумели запустить в работу свыше 47 тыс. га ранее не поливаемых пашен. Темпы прироста сохраняются высокими: по итогам минувшего года аграрии освоили 7,3 тыс. га. С начала текущего 2026-го специалисты отчитались о вводе еще 4,2 тыс. га, а к завершению сезона дорожная карта предполагает преодоление планки в 7 тыс. га дополнительных поливных участков.

В региональном правительстве подчеркивают, что технологическая база комплекса активно обновляется. Производители все чаще делают выбор в пользу двухуровневой системы. На крупных угодьях монтируются высокопроизводительные широкозахватные установки, способные охватывать обширные сектора единовременно. Параллельно внедряются прецизионные капельные линии, которые экономят влагу и адресно доставляют питательные растворы непосредственно к корневой системе культур.

Глобальное изменение погодных паттернов вынуждает пересматривать традиционные подходы к земледелию. Развитие водной мелиорации выступает здесь ключевым фактором защиты. Выравнивая водный баланс почвы независимо от количества дождей, аграрный бизнес КБР фиксирует кратный рост эффективности растениеводства. Эта стабильная сырьевая база, в свою очередь, дает импульс смежным отраслям: в республике наращивают обороты предприятия перерабатывающей промышленности, укрепляя технологическую цепочку «поле — прилавок». Интенсивный ввод поливных гектаров уже становится не просто аграрной статистикой, а фундаментом экономического роста всего сельскохозяйственного сектора республики.

Станислав Маслаков