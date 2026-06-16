В Ярославской области сняли режим беспилотной опасности

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности, действовавшей с утра 16 июня. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в 20:04 в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности действовал с 8:48. Регион подвергся атаке беспилотников, в результате которой пострадала жительница Москвы.

Также сняты ограничения в ярославском аэропорту. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты с 16:17. До этого ограничения также действовали с 7:10 до 14:50.

Алла Чижова