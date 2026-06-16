В Ярославской области в результате атаки БПЛА пострадала жительница Москвы

16 июня Ярославская область подверглась массовой атаке украинских беспилотников, в результате которой пострадала жительница Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— написал губернатор.

Режим беспилотной опасности действует в регионе с 8:48 16 июня. По данным Минобороны РФ, в период с 7:00 до 14:00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Московского региона и других субъектов. Отбой беспилотной опасности не объявлялся.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112»,— сообщил Михаил Евраев.

Алла Чижова