В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения установили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту сообщили, что все службы воздушной гавани готовы возобновить работу в полном объеме сразу после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании рейсов.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией о своих рейсах на онлайн-табло в терминале, на официальном сайте аэропорта и на сайтах авиакомпаний. Также в терминале продолжают передавать аудиообъявления с актуальной информацией.

В аэропорту попросили пассажиров с пониманием относиться к окружающим в период действия ограничений. Представители воздушной гавани призвали не занимать сиденья вещами и багажом, а также уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Кроме того, рядом с санитарными зонами доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

В аэропорту подчеркнули, что службы терминала продолжают работу в штатном режиме и готовы обеспечить обслуживание пассажиров после восстановления полетов.

Ограничения на работу воздушной гавани ввели в рамках мер по обеспечению безопасности гражданских воздушных судов. Информацию о времени их действия и изменениях в расписании пассажирам рекомендуют уточнять у авиаперевозчиков и через официальные каналы аэропорта.

Мария Удовик