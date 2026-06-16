В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения установили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
В аэропорту сообщили, что все службы воздушной гавани готовы возобновить работу в полном объеме сразу после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании рейсов.
Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией о своих рейсах на онлайн-табло в терминале, на официальном сайте аэропорта и на сайтах авиакомпаний. Также в терминале продолжают передавать аудиообъявления с актуальной информацией.
В аэропорту попросили пассажиров с пониманием относиться к окружающим в период действия ограничений. Представители воздушной гавани призвали не занимать сиденья вещами и багажом, а также уступать места пожилым людям, женщинам и детям.
В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Кроме того, рядом с санитарными зонами доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.
В аэропорту подчеркнули, что службы терминала продолжают работу в штатном режиме и готовы обеспечить обслуживание пассажиров после восстановления полетов.
Ограничения на работу воздушной гавани ввели в рамках мер по обеспечению безопасности гражданских воздушных судов. Информацию о времени их действия и изменениях в расписании пассажирам рекомендуют уточнять у авиаперевозчиков и через официальные каналы аэропорта.