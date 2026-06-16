Суд обязал экс-судью Трахова освободить дом и выплатить 312 тысяч

Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск Росимущества к бывшему председателю районного суда Краснодара Рустему Трахову — сыну экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Суд обязал бывшего судью освободить дом и земельный участок от личных вещей, а также взыскал с него плату за пользование имуществом, обращенным в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, ранее имущество Аслана Трахова, полученное с нарушением законодательства о противодействии коррупции и оформленное в том числе на сына Рустема Трахова, обратили в доход Российской Федерации. Соответствующее решение приняли 16 сентября 2025 года.

Речь идет о жилом доме площадью 190,3 кв. м и земельном участке в Майкопском районе Адыгеи. После вступления решения в силу межрегиональное территориальное управление Росимущества должно было принять объекты в федеральную собственность.

Однако, как установили в Росимуществе, после конфискации недвижимости Рустем Трахов продолжил пользоваться домом и участком. Ведомство обратилось в суд с требованием обязать бывшего судью освободить имущество и взыскать задолженность за его использование. Первоначально сумма требований составляла 326,1 тыс. руб.

Во время заседания 10 июня исковые требования уточнили. В результате суд постановил взыскать с Рустема Трахова 312,7 тыс. руб. за пользование объектами недвижимости после их обращения в доход государства. Также суд обязал ответчика передать ключи от дома в установленный срок.

В материалах дела указано, что имущество ранее признали полученным в нарушение антикоррупционного законодательства. После вступления решения суда в законную силу объекты должны были перейти в распоряжение государства, однако фактически продолжали использоваться прежним владельцем.

Решение Волжского городского суда принято по иску межрегионального территориального управления Росимущества.

Мария Удовик