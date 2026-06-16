На Кубани уровень рек опустился ниже опасных отметок

В Краснодарском крае уровень воды в реках постепенно снижается и уже опустился ниже отметок «неблагоприятное явление». При этом в районах, расположенных ниже по течению реки Кубань, ситуация продолжает оставаться напряженной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Армавира Фото: пресс-служба администрации Армавира

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в Крымском районе вода из прорана возле хутора Западный продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и приближаться к хутору Урма и селу Гвардейское.

На случай ухудшения обстановки муниципальные власти подготовили специальные помещения для временного размещения жителей. Всем гражданам предложили покинуть свои домовладения и временно переехать в безопасные места.

В Крымском районе продолжают проводить работы по отводу воды. Специалисты перекачивают ее из обводных каналов в Афипский сбросной канал. Одновременно проводится обследование дамбы реки Кубань в районе станицы Троицкой, а также мониторинг территорий, находящихся в зоне риска подтопления.

Для предотвращения подтопления со стороны Афипского сбросного канала через поля хутора Плавни расчистили отводы ливневых вод по всему периметру населенного пункта. Кроме того, специалисты насыпали земляной вал высотой около двух метров и протяженностью свыше 560 метров.

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на территориях Крымского и Славянского районов. В пункте временного размещения Прикубанского сельского поселения Славянского района в настоящее время остается один человек — житель СНТ «Нефтяник».

Из-за подтопления территории водозабора Троицкого группового водовода в Новороссийске снизили подачу воды. До стабилизации ситуации водоснабжение в городе организовали по графику — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Для жителей Новороссийска организовали подвоз воды автоцистернами. Получить воду можно по заявкам.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что специалисты продолжают круглосуточный мониторинг паводковой обстановки и контроль состояния территорий, находящихся в зоне риска.

Мария Удовик