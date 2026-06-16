В Краснодаре начали подготовку к замене окон в доме после атаки БПЛА

В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь с 10 на 11 июня. В многоквартирном доме, который получил повреждения, сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как сообщили в администрации города, специалисты приступили к проведению замеров оконных проемов для последующей установки новых конструкций. После изготовления окон начнутся восстановительные работы.

В квартирах, где ударной волной выбило стекла, сотрудники Службы спасения временно закрыли проемы защитной пленкой. Кроме того, в помещениях, где возникла такая необходимость, специалисты провели регулировку оконной фурнитуры.

Одновременно продолжаются обследования пострадавших квартир. Представители администрации Центрального внутригородского округа фиксируют повреждения и уточняют объем ущерба.

В мэрии сообщили, что работы по устранению последствий происшествия находятся на постоянном контроле. Контроль за процессом восстановления и оказания помощи пострадавшим жителям осуществляет глава Краснодара Евгений Наумов.

Для жильцов дома организовали пункт временного размещения. В настоящее время там находятся четыре человека — владельцы квартиры, которая получила наиболее серьезные повреждения.

Городские службы продолжают работу на месте происшествия. Специалисты занимаются устранением последствий и оказывают необходимую помощь жителям пострадавшего дома.

В администрации напомнили, что жители Краснодара могут сообщать о происшествиях и чрезвычайных ситуациях по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее в ночь на 11 июня Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. В результате происшествия пострадали три человека. После случившегося прокуратура открыла горячую линию для обращений граждан.

В настоящее время работы по оценке последствий продолжаются, а городские службы выполняют мероприятия по восстановлению поврежденных объектов.

Мария Удовик