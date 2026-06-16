В Крыму изучили влияние водорода на обмен веществ и стресс

Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского провели серию исследований, посвященных влиянию молекулярного водорода на организм человека при стрессе и метаболическом синдроме. Как сообщили в пресс-службе вуза, предварительные результаты показали снижение тревожности и улучшение психоэмоционального состояния после водородной терапии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Исследователи изучали воздействие молекулярного водорода как на лабораторных животных, так и на добровольцев. В университете отметили, что у участников клинических испытаний после процедур зафиксировали достоверное снижение уровня тревожности и улучшение когнитивных показателей.

Доцент кафедры физиологии человека и животных КФУ Денис Хусаинов сообщил, что на первом этапе специалисты подтвердили стресс-протекторное действие газа в экспериментах на животных. По его словам, положительный эффект удалось выявить даже в условиях хронического воздействия сильных стресс-факторов.

После этого ученые перешли к клиническим исследованиям с участием людей. В ходе испытаний специалисты также отметили снижение тревожности и улучшение психоэмоционального фона у добровольцев.

Параллельно в КФУ изучают возможность применения молекулярного водорода для коррекции обменных нарушений. Во время исследований ученые анализировали изменения у пациентов с метаболическим синдромом после курса ингаляционных процедур.

По данным университета, десять процедур привели к заметным изменениям в соотношении метаболитов. Исследователи сообщили, что в ряде случаев показатели возвращались к возрастной норме или начинали соответствовать более молодому организму.

В КФУ также рассказали о разработке прототипов мультимодальных физиотерапевтических капсул с функцией водородных интервенций. Эти устройства создали с учетом потребностей маломобильных граждан.

По информации университета, конструкции допускают одновременное использование несколькими людьми. В перспективе специалисты рассматривают возможность применения технологии и для животных.

В вузе отметили, что новые разработки могут расширить сферу применения водородной терапии. Исследования продолжаются.

Мария Удовик