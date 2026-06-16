В АТОР оценили вероятность роста цен на отели Анапы летом 2026 года

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что массового роста цен на отели Анапы в пик летнего сезона 2026 года не ожидается. По оценке специалистов, даже при высокой загрузке гостиниц увеличение стоимости проживания будет точечным и затронет преимущественно наиболее востребованные объекты размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В АТОР отметили, что в начале купального сезона гостиницы Анапы повысили цены в среднем на 5–10%. Эксперты связывают такую динамику с традиционными сезонными колебаниями стоимости размещения.

По данным ассоциации, после проблем прошлого сезона многие владельцы гостиниц решили не увеличивать тарифы существенно, чтобы сохранить и привлечь туристический поток. В результате часть объектов размещения продолжает предлагать скидки в размере 10–15%.

Некоторые санатории и гостиницы также проводят акции с дисконтом до 30%. В АТОР считают, что подобная политика позволяет поддерживать интерес туристов к курорту в летний период.

Эксперты прогнозируют, что в разгар сезона востребованные гостиницы Анапы будут заполнены на 80–90%. Несмотря на высокий уровень загрузки, аналитики не ожидают резкого и повсеместного повышения цен.

По оценке участников рынка, возможные корректировки тарифов коснутся прежде всего наиболее популярных объектов размещения. В первую очередь речь идет об отелях среднего ценового сегмента, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено».

Именно такие гостиницы сейчас демонстрируют наиболее высокий спрос среди туристов. Кроме того, постепенный рост цен возможен и в бюджетном сегменте, включая недорогие отели и гостевые дома.

В АТОР отметили, что интерес к отдыху в Анапе вырос на 30–40% по сравнению с прошлым летом. По данным туроператоров, часть туристов выбрала курорт вместо других направлений Черноморского побережья.

На фоне увеличения спроса туристов и представителей рынка интересует вопрос дальнейшего изменения цен на размещение. При этом участники отрасли подчеркивают, что не ожидают масштабного повышения тарифов даже в период максимальной загрузки гостиниц.

По мнению аналитиков, ценовая политика большинства объектов размещения в Анапе в 2026 году останется сдержанной, а рост стоимости проживания будет зависеть прежде всего от уровня спроса на конкретные гостиницы и категории номеров.

Мария Удовик