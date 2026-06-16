Бастрыкин запросил повторный доклад по транспорту в кубанском хуторе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил повторно доложить о ходе проверки по обращению жителей хутора Албаши Каневского района Краснодарского края, которые пожаловались на отсутствие транспортного сообщения с районным центром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщили в информационном центре ведомства, жители хутора заявили о проблемах с транспортной доступностью. По их словам, с июля 2024 года автобусы, связывающие населенный пункт с районным центром, перестали ходить.

Местные жители сообщили, что ближайшая остановка общественного транспорта находится на значительном расстоянии от хутора. Из-за этого люди, не имеющие личного транспорта, испытывают сложности с поездками к социальным объектам, медицинским учреждениям и другим организациям.

В обращении отмечается, что жители неоднократно направляли жалобы и обращения в различные инстанции, однако положительного результата добиться не удалось. Ранее проблема уже получила распространение в интернете, после чего Александр Бастрыкин поставил ситуацию на личный контроль.

После поступления обращения в СУ СКР по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. Следователи начали устанавливать обстоятельства, связанные с транспортной доступностью хутора.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить обновленный доклад о ходе проверки и ее результатах. Кроме того, господин Бастрыкин потребовал доложить о принимаемых мерах по обеспечению транспортной доступности для жителей населенного пункта.

В центральном аппарате ведомства сообщили, что исполнение поручения поставили на особый контроль. Проверка продолжается.

Хутор Албаши расположен в Каневском районе Краснодарского края. Жители населенного пункта заявляют, что отсутствие автобусного сообщения создает сложности для поездок в районный центр, в том числе для пожилых людей и тех, кто не имеет собственного автомобиля.

Следственный комитет продолжает проверочные мероприятия по обращению жителей хутора.

Мария Удовик