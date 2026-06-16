Отель в Сириусе попал в Книгу рекордов России

В отеле Mantera Supreme Seaside в Сириусе 12 июня состоялся самый продолжительный завтрак в России, который длился 11 часов и официально был зафиксирован представителями Книги рекордов России. Об этом сообщает пресс-служба отеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Мантера» Фото: пресс-служба компании «Мантера»

Ресторан Solis на одну ночь превратился в «гастрономическую карту страны», объединив 11 часовых поясов — от Камчатки до Калининграда. Гастрономический маршрут стартовал 12 июня ровно в 00:00 по московскому времени и завершился в 11:00. Проект был официально признан самым продолжительным завтраком в стране и вошел в историю Книги рекордов России как национальное достижение.

Основой гастрономического маршрута стали локальные продукты и региональные специалитеты со всей страны.

«Для нас этот проект стал амбициозной возможностью показать всю Россию через гастрономию, эмоции и традиции гостеприимства»,— отметила генеральный менеджер отеля Юлия Капралова.

Как считает основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, конкретно этот рекорд удивил. Чтобы придумать самый продолжительный завтрак в России, нужно быть очень творческим человеком.

Сергей Емельянов