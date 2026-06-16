В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и отправку рейсов

В аэропорту Краснодара Пашковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения ранее вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период их действия аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы.

После отмены ограничений воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Авиакомпании начали восстанавливать расписание полетов и корректировать графики вылетов и прилетов с учетом ранее введенных ограничений.

Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков, а также следить за изменениями на онлайн-табло аэропорта. Возможны корректировки времени вылета и прилета отдельных рейсов, связанные с восстановлением графика работы.

В последние дни ограничения на работу аэропортов юга России вводили неоднократно. Аналогичные меры принимались в аэропорту Сочи, где воздушная гавань переходила на обслуживание рейсов по фактическому расписанию. Ограничения вводили на фоне мер по обеспечению безопасности полетов.

Ранее власти и оперативные службы Краснодарского края неоднократно сообщали об угрозах атак беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне в регионе усилили меры безопасности и напомнили жителям о запрете на распространение фото и видео о работе систем ПВО, объектов инфраструктуры и действий специальных служб.

В Росавиации подчеркивали, что временные ограничения на использование воздушного пространства и работу аэропортов вводят исключительно в целях безопасности гражданской авиации. После нормализации обстановки аэропорты возвращаются к обычному режиму работы.

Аэропорт Краснодара продолжает информировать пассажиров о статусе рейсов через официальные каналы связи и системы оповещения.

Мария Удовик