В Анапе ограничили посещение лесов из-за угрозы пожаров

В Анапе ввели особый противопожарный режим, который предусматривает дополнительные меры пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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По данным мэрии Анапы, в связи с объявлением особого противопожарного режима в городе вводится запрет на использование открытого огня, ограничивается посещение лесов и лиманоплавневых зон. На особо охраняемых природных территориях установлены металлические шлагбаумы для ограничения проезда механизированных транспортных средств.

На подведомственных территориях Анапы осуществляют противопожарные рейды. В администрации подчеркнули, что в настоящее время функционируют десять мониторинговых групп, они уже осуществили 311 выходов на патрулирование.

В Анапском районе в целях минимизации рисков пожаров очищают окрестности населенных пунктов от сухой травы, мусора, горючих материалов и порубочных остатков.

Кристина Мельникова