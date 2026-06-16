Ярославский аэропорт вновь закрыли

В ярославском аэропорту (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов спустя почти 1,5 часа после возобновления работы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Ярославский аэропорт был закрыт в 7 часов 16 июня, тогда же в регионе объявили режим ракетной, а затем беспилотной опасности. В этот период произошла массовая атака украинских беспилотников, в результате которой в Некоузском округе пострадала жительницы Москвы.

Режим беспилотной опасности продолжил действовать, однако в аэропорту в 14:50 сняли ограничения. В 16:17 их ввели вновь.

Алла Чижова